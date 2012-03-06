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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 14:29 BJT

《外汇动态》美元兑泰铢若收在200日移动均线上方,或将上看30.86

0608GMT--交易员们称,美元兑泰铢THB=D3在升穿200日移动均线阻力位后,料将进一步上涨.

美元兑泰铢上涨0.1%至30.700,高于均线当前切入位30.678.

若该货币对今日收在均线上方,料会进一步升至30.86-30.91.美元兑泰铢1-2月跌势的38.2%费波纳齐回档位在30.86.而2月16日的日高为30.91.

一位驻曼谷的交易员称,如果美元兑泰铢周二守在30.68上方,"这将释出进一步走高的信号."

资金上月流入泰国,打压美元兑泰铢跌至200日移动均线下方.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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