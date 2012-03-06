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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 15:43 BJT

〔中国能源〕中石油青海油田今年产量将与去年持平,油升气降--高层

* 中石油青海油田今年产量将与去年持平,达700万吨当量

* 石油产量增加但天然气略降,两者基本相抵

* 天然气价格改革建议向南方和东部地区推广

作者 苏丹

路透北京3月6日电---中国石油(601857.SS)(0857.HK)旗下青海油田分公司总经理宗贻平周二称,今年青海油田的油气当量预计将超过700万吨,和去年基本持平.其中,石油产量将有增加,但天然气产量略降,两者基本相抵.

他在人大和政协"两会"间隙对路透并表示,去年启动的天然气价格改革若将推行,建议将经济发达的南方和东部沿海作为首选推广地.

他并称,到2015年青海油田的目标是油气产量达1,000万吨当量,目前看来若要完成这一目标,天然气产品将有一定挑战.

据宗贻平介绍,青海油田去年天然气产量65亿立方米,今年预计调低至60亿;此外,其原油产量今年预计达205万吨,较去年约增10万吨.

青海油田位于柴达木盆地西北缘,被昆仑山、祁连山、阿尔金山所环抱.其2009年于昆北断阶带勘探取得重大突破,累计新增三级石油地质储量1亿多吨,为该油田近30年来最大的发现.

**天然气价格改革**

作为中国能源价格改革的一部分,天然气进口与国内价格倒挂现象倍受关注.去年广西和广东两省已率先破冰试点改革,但宗贻平认为大规模推广尚需时日,接下来南方和东部沿海地区机会较大.

"现在天然气进口价格本来已经很高,我们销售的价格本身又低.倒挂不合理,必须改革."他表示.

宗贻平并建议,应在改革承受能力大的地区先改,在资源产地后改.原因是后者有历史形成的价格体系,改革推动压力更大.

"珠江三角和长江三角经济发展较快,价格承受能力较强.能承受才能改."他表示.

当天然气荒,电荒等轮番上演时,所形成的倒逼机制往往是中国最有力的改革推手.中国2011年曾三次上调电价,并于12月在广东和广西地区试行天然气改革试点.(完)

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--审校 张喜良

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