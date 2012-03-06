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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 14:16 BJT

〔日本股市〕因获利了结第二日收跌,但受诱人估值及日圆走软支撑

路透东京3月6日电---日股日经指数周二第二天下跌,因投资者借2月上涨10.5%之机锁定蓝筹股获利,但诱人的估值和日圆走软支撑了市场人气.

日经指数.N225收跌0.6%,报9,637.63点.东证股价指数.TOPX收跌0.7%,报827.35点,为两周最低收位.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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