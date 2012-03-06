《热点透视》温家宝将改革之球传给下任

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚; 编译 王兴亚
路透香港3月5日电---中国国务院总理温家宝在任期内最后一次政府工作报告中并未打什么特别的球.其在全国人大年度会议上的开幕发言聚焦于保持经济连续性.这传递出一个明确信号,即出台重大改革举措要必须等到下一代领导人2013年初走马上任之后了.届时,推出必需的改革措施可能要付出更高昂的代价.
温家宝的政府工作报告将帮助奠定"十二五规划"的基调.该报告公布了一些非常重要的数字:中国国内生产总值(GDP)增长目标从8%适度调降至7.5%,通胀目标持稳于4%.财政预算赤字规模设定在相当于GDP的1.5%,略高于2011年,因房产和社会福利支出增加.这些调整是应该的,但也在预期之中。
关于中国亟需的重大改革在报告中难觅踪影.贫富差距扩大、食品安全以及能源节约等重大事项有提及但缺细节.汇率机制改革同样无惊喜.实际上,当温家宝发言开始时,中国央行引导人民币汇率大幅走低.
这暗示稳定而非变革将是2012年的主旋律.这是可以理解的.温家宝和胡锦涛主席绝不希望在最后任期泼上浓墨重彩,顺利交接能够实现更多.下一代领导人因此能够有空间来驾驭经济.另外,投资者同样珍视稳定.
但推迟亟需的结构性改革,温家宝事实上并未给下一代领导人帮太多忙.温家宝和胡锦涛在十年任期内,见证了中国当代史上经济最快增长期.可能的继任者--李克强和习近平接管的中国经济面临威胁来自外需走软、社会不满情绪升温以及强大既得利益集团.改革或将有助于解决问题,但看起来仍可能会再拖一年.(完)
--译文审校 田建华
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开