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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 14:22 BJT

〔韩国股市〕收低,因中国经济前景令成长类股承压

路透首尔3月6日电---韩国股市周二下跌,对中国经济放缓的忧虑令成长题材股承压,且在周四期权到期前市场情绪本已谨慎.但大盘股指终场勉力收在2,000点上方,盘中一度跌破这一关键水平.

造船股跌幅居前,现代重工(009540.KS)跌3.1%,STX Offshore & Shipbuilding067250.KS也大挫3.7%.

韩国股市综合股价指数.KS11下跌0.78%,收报2,000.36点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王洋

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