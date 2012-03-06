巧克力或有益心脏健康--研究

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(本文由路透中文网编译提供)
路透3月2日电---据一项涉及逾1,000人的研究结果显示，吃巧克力不仅是味觉上的享受，还可能为心脏健康带来切实好处，譬如能轻度降低血压。
该研究综合了42项较小研究的结果，发表在《美国临床营养学杂志》上。研究发现参与者的血管功能有小幅改善，胰岛素水平也有所下降。
过去的一些研究发现，爱吃巧克力的人患高血压等某些心脏疾病的风险较低。
该最新研究带头人、英国诺威奇医学院（Norwich Medical School）的胡珀（Lee Hooper）称：“我要传达的信息是，如果人们喜爱黑巧克力，那么用它替代其他美味食物而吃一些是可以的，并且可能有益。”
“但是，证据还不足以说明我们都需要这么做。”
她表示，他们的相关研究都规模不够大、时间不够长，无法证明吃巧克力是否对人罹患中风的风险有任何影响。
与过去主要基于观察的研究不同的是，本次研究集中于临床试验，研究对象吃或者不吃巧克力，然后观察他们在血压、胆固醇以及其他心脏风险因素上的变化。
胡珀与她的团队综合了42项临床试验、涉及约1,300人的数据发现，吃巧克力使被研究对象血压指数稍有降低，胰岛素水平也有所下降，并带来其他健康好处。
尚不清楚为何巧克力有如此功效，但据信这是因为其中含有黄酮类物质，而在坚果、大豆、茶以及葡萄酒中也含有此类物质。（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开