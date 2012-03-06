〔中国股市〕沪综指收跌1.4%,短期上攻无望引发获利盘出逃

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海3月6日电---中国股市沪综指周二收市下跌1.4%,并创下一个月来最大单日跌幅.分析师指出,上档2,500点压力重重,大盘短期突破难度很大,且近期大盘连续上涨后,不少投资者获利已丰,因此今日在金融及周期股上的抛压较明显,大盘短期调整之势趋于明显.
沪综指.SSEC收报2,410.445点,跌34.557点,或1.41%;今日沪市A股成交金额为1,004亿元人民币,上日为1,073.8亿元.
"短期波动更多由市场情绪所主导,被一些人视做利多的'两会'也召开了,大盘也涨了300多点,一些人松口气,了结一下获利,很正常的."华西证券首席分析师曹雪峰称.
他预计,大盘的短期支撑位在2,350点附近,该位置是大盘自2,132点上涨以来的黄金分割位,技术上有一定支撑力度.
兴业银行(601166.SS)收报13.88元,跌0.43元,或3%.该公司周二公告称,拟向中国人保资产管理公司等定向增发A股筹资至多263.8亿元,全部用于补充核心资本.[ID:nSB2015963]
沪深300指数3月合约CIFH2尾盘报2,632.2点,跌1.45%,成交量为305,373手.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开