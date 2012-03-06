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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 14:41 BJT

《中国新债》光大银行近期将发行200亿元五年期金融债--消息

路透上海3月6日电---两位消息人士周二透露,中国第六大股份制商业银行--光大银行(601818.SS)近期将发行200亿元人民币五年期金融债,含固息和浮息两个品种,后者利率基准为一年期定期存款.

其中一位了解情况的消息人士表示,上述债券为该行今年第一期金融债,预计近期将获得央行批文,计划在3月中旬左右发行.工行(601398.SS)(1398.HK)和建行(0939.HK)(601939.SS)为联席主承销商.

另一消息人士指到,上述债券附有100亿元的超额增发权,因此最大发行量可达到300亿元.最终发行规模将"视市场的情况而定".本次发行债券将用于小微企业贷款,即专项金融债.

去年12月有消息称,光大银行已向银监会提交申请发行300亿元人民币的小微企业专项金融债.[ID:nSB1283280]

光大银行在接受路透查询时对上述消息不予置评.

去年底另一股份制银行--兴业银行(601166.SS)首度试水发行小企业贷款专项金融债券;本周五招商银行(3968.HK)(600036.SS)亦将发行至多200亿元金融债,固息及浮息(一年定存基准)品种各半,期限均为五年.募集资金将专项于小企业贷款业务.[ID:nSB2016367]

　中国银监会去年10月末发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整后存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nSB1173830](完)

--发稿 李宏薇/刘昕; 审校 屈桂娟

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