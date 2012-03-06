《中国新债》光大银行近期将发行200亿元五年期金融债--消息

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海3月6日电---两位消息人士周二透露,中国第六大股份制商业银行--光大银行(601818.SS)近期将发行200亿元人民币五年期金融债,含固息和浮息两个品种,后者利率基准为一年期定期存款.
其中一位了解情况的消息人士表示,上述债券为该行今年第一期金融债,预计近期将获得央行批文,计划在3月中旬左右发行.工行(601398.SS)(1398.HK)和建行(0939.HK)(601939.SS)为联席主承销商.
另一消息人士指到,上述债券附有100亿元的超额增发权,因此最大发行量可达到300亿元.最终发行规模将"视市场的情况而定".本次发行债券将用于小微企业贷款,即专项金融债.
去年12月有消息称,光大银行已向银监会提交申请发行300亿元人民币的小微企业专项金融债.[ID:nSB1283280]
光大银行在接受路透查询时对上述消息不予置评.
去年底另一股份制银行--兴业银行(601166.SS)首度试水发行小企业贷款专项金融债券;本周五招商银行(3968.HK)(600036.SS)亦将发行至多200亿元金融债,固息及浮息(一年定存基准)品种各半,期限均为五年.募集资金将专项于小企业贷款业务.[ID:nSB2016367]
中国银监会去年10月末发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整后存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nSB1173830](完)
--发稿 李宏薇/刘昕; 审校 屈桂娟
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开