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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 14:43 BJT

〔美国个股〕高盛2011年亚洲业务由盈转亏,工商银行持股大亏

路透3月6日电---美国高盛(GS.N)向美国证券交易委员会(SEC)递交的一份报告显示,公司2011年亚洲业务由盈转亏,因股市下跌且区域市场波动性加大.

这份2月28日提交的报告显示,高盛亚洲部门亏损1.03亿美元,而2010年为获利20.8亿美元.

高盛2011年亚洲业务净营收下滑约46%至38.6亿美元.该公司的亚洲业务包括澳洲和新西兰.

高盛称,亚洲业务净营收下滑,是因为2011年该地区股市"严重下滑",并且投资和放贷活动疲弱.

高盛在该报告中还称,对中国工商银行(1398.HK)的投资录得5.17亿美元亏损.

去年11月,高盛售出11亿股工商银行股票,少于最初预期.(完)

--编译 田建华;审校 张明钧

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