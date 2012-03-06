〔路透基点〕中铁欲筹100亿元人民币建设深圳地铁,正试探市场--RLPC

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透香港3月6日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,中国中铁股份有限公司正为最高100亿元人民币贷款试探联贷市场,资金将用于支持建设深圳地铁11号线.
公司已在香港和上海上市,是深圳11号地铁线的建设-移交(BT)承包商.该地铁线于2011年底始建,并料在2016年开始运营.
消息人士表示,包括主要国有银行和数家商业银行在内的一些银行正竞争担任此案受托行.
一消息人士称,此案将经由中铁设立的特别目的工具进行筹措.传闻价格略高于人行利率的100%.
"地铁建设是国有基础建设项目.有很好的信誉度.我们面临很激烈的竞争,"一名投标行人士表示.
深圳地铁11号线是该市发改委2011年4月公布的深圳市城市轨道交通近期建设规划(2011-2016年)中的一部分.规划中称,同期还将进行6号线、7号线、8号线和9号线的建设.
当地媒体称,深圳市地铁集团有限公司也曾在2011年12月发行过100亿元人民币中期票据.华夏银行和工商银行是此案的联席主承销行.
据当地媒体报导,此轮深圳轨道建设地铁和上盖物业开发总投资为1,844亿元人民币.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张明钧
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开