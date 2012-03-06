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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 15:18 BJT

〔路透基点〕中铁欲筹100亿元人民币建设深圳地铁,正试探市场--RLPC

路透香港3月6日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,中国中铁股份有限公司正为最高100亿元人民币贷款试探联贷市场,资金将用于支持建设深圳地铁11号线.

公司已在香港和上海上市,是深圳11号地铁线的建设-移交(BT)承包商.该地铁线于2011年底始建,并料在2016年开始运营.

消息人士表示,包括主要国有银行和数家商业银行在内的一些银行正竞争担任此案受托行.

一消息人士称,此案将经由中铁设立的特别目的工具进行筹措.传闻价格略高于人行利率的100%.

"地铁建设是国有基础建设项目.有很好的信誉度.我们面临很激烈的竞争,"一名投标行人士表示.

深圳地铁11号线是该市发改委2011年4月公布的深圳市城市轨道交通近期建设规划(2011-2016年)中的一部分.规划中称,同期还将进行6号线、7号线、8号线和9号线的建设.

当地媒体称,深圳市地铁集团有限公司也曾在2011年12月发行过100亿元人民币中期票据.华夏银行和工商银行是此案的联席主承销行.

据当地媒体报导,此轮深圳轨道建设地铁和上盖物业开发总投资为1,844亿元人民币.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张明钧

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