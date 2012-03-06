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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 15:29 BJT

〔中国财政〕财政部正会同有关部门研究扩大房产税试点范围--财长

路透北京3月6日电---中国财政部部长谢旭人周二表示,目前来看重庆,上海市试点个人住房征收房产税运行平稳,财税部门正会同有关部门,同两市一起认真总结经验,在此基础上扩大试点范围,稳妥推进.

他还提到,金融国资委一事国务院正在调查研究.

他是在中国两会(人大,政协)期间举行的新闻发布会上作出上述表述的.(完)

--发稿 沈燕; 审校 曾祥进

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