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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 15:08 BJT

〔日本股市〕日经指数连续第二日收跌,但桥梁建造商类股劲扬(更新版)

(新增细节)

路透东京3月6日电---日股日经指数.N225周二连续第二天下跌,因投资者借2月上涨10.5%之机锁定蓝筹股获利,不过诱人的估值和日圆走软也支撑了市场人气.

本田汽车(7267.T)跌1.9%,索尼(6758.T)下滑0.8%,Panasonic(6752.T)挫跌2.1%,野村控股(8604.T)下跌1.3%.

投资者变得更青睐防御类股,比如医药.IPHAM.T和公用事业.IEPNG.T板块,这两类股的分项指数分别上扬了0.9和1.2%.

日经指数.N225收跌0.6%,报9,637.63点,周一为下跌0.8%.上周中段,日经指数触及七个月高位9,866.41点.

"过去几天,我对一些贝塔系数较高的股票,比如金融和科技类股进行了获利了结,因为这些股票在前几周飚涨.我减持了手中的仓位,"Bayview资产管理公司的投资组合经理Yasuo Sakuma说.

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