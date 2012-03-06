《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月6日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海3月6日电---以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:10时, 1美元=6.3082人民币CNY=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (美元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 广电电子(600602.SS)(900901.SS) 5.21 0.408 2.02 ST二纺 (600604.SS)(900902.SS) 6.95 0.357 3.09 大众交通(600611.SS)(900903.SS) 5.48 0.503 1.73 永生投资(600613.SS)(900904.SS) 8.47 0.651 2.06 老凤祥 (600612.SS)(900905.SS) 31.33 2.207 2.25 SST中纺 (600610.SS)(900906.SS) 14.60 0.496 4.67 鼎立股份(600614.SS)(900907.SS) 12.49 0.682 2.90 氯碱化工(600618.SS)(900908.SS) 10.57 0.515 3.25 双钱股份(600623.SS)(900909.SS) 10.79 0.575 2.97 海立股份(600619.SS)(900910.SS) 8.62 0.546 2.50 浦东金桥(600639.SS)(900911.SS) 7.88 0.704 1.77 外高桥 (600648.SS)(900912.SS) 10.16 0.653 2.47 *ST联华 (600617.SS)(900913.SS) 12.05 0.564 3.39 锦江投资(600650.SS)(900914.SS) 8.37 0.771 1.72 中路股份(600818.SS)(900915.SS) 10.92 0.625 2.77 金山开发(600679.SS)(900916.SS) 6.77 0.409 2.62 海欣股份(600851.SS)(900917.SS) 7.47 0.459 2.58 耀皮玻璃(600819.SS)(900918.SS) 9.40 0.537 2.77 大江股份(600695.SS)(900919.SS) 6.35 0.356 2.83 上柴股份(600841.SS)(900920.SS) 15.27 0.817 2.96 丹化科技(600844.SS)(900921.SS) 16.32 0.922 2.81 上海三毛(600689.SS)(900922.SS) 8.10 0.539 2.38 友谊股份(600827.SS)(900923.SS) 12.68 1.470 1.37 上工申贝(600843.SS)(900924.SS) 7.65 0.445 2.73 上海机电(600835.SS)(900925.SS) 10.09 1.045 1.53 宝信软件(600845.SS)(900926.SS) 16.69 1.135 2.33 上海物贸(600822.SS)(900927.SS) 6.14 0.562 1.73 自仪股份(600848.SS)(900928.SS) 8.02 0.536 2.37 上海普天(600680.SS)(900930.SS) 9.59 0.535 2.84 陆家嘴 (600663.SS)(900932.SS) 12.21 0.941 2.06 华新水泥(600801.SS)(900933.SS) 15.78 1.960 1.28 锦江股份(600754.SS)(900934.SS) 17.58 1.342 2.08 鄂尔多斯(600295.SS)(900936.SS) 13.81 1.242 1.76 华电能源(600726.SS)(900937.SS) 2.74 0.290 1.50 SST天海 (600751.SS)(900938.SS) 7.66 0.312 3.89 *ST华源 (600094.SS)(900940.SS) 7.40 0.507 2.31 东方通信(600776.SS)(900941.SS) 6.03 0.419 2.28 黄山旅游(600054.SS)(900942.SS) 16.26 1.285 2.01 开开实业(600272.SS)(900943.SS) 8.32 0.543 2.43 海南航空(600221.SS)(900945.SS) 5.03 0.727 1.10 ST轻骑 (600698.SS)(900946.SS) 4.43 0.302 2.33 振华重工(600320.SS)(900947.SS) 5.17 0.468 1.75 锦州港 (600190.SS)(900952.SS) 3.73 0.502 1.18 九龙山 (600555.SS)(900955.SS) 4.04 0.411 1.56 凌云股份(600480.SS)(900957.SS) 11.15 0.408 4.33 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 林琦; 审校 林高丽 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开