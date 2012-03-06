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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 15:33 BJT

〔全球棉花〕印度出口禁令拉高棉花价格,但其他国家产出将限制涨势

路透堪培拉/新加坡3月6日电---印度意外宣布禁止棉花出口,此举将令澳洲与美国等其他重要出口国受益,但全球棉花市场不大可能重演去年创历史高价的涨势,因为更多产出将会流入市场.

在印度宣布出口禁令立即生效后,美国棉花期货周一触及涨停.印度此举旨在确保国内供应,引发了对棉花消费大国中国将转寻其他货源的揣测.

澳洲农业资源经济及科技局官员Paul Morris表示,其他国家将有大量供应,即使印度不出口,棉花价格仍将有下行压力.

该局表示,澳洲应能抓住印度退出棉花市场的机遇.澳洲通常是全球第四大棉花供应国,2011/12年度出口预计会飙升89%至创纪录的95.5万吨,2012/13年料升至110万吨.

美国农业部周二称,中国2012/13年棉花进口量将降至1,600万包,较上年减少100万包,因为高昂的国内价格遏制消费增长.

据国际棉业咨询委员会,2012/13年度全球棉花市场将再次出现供大于求局面,可能导致库存与用量之比升至1990年代末以来的高位.

美国期棉指标5月合约CTK2周二上涨1.60%,至每磅93.71美分,稍早曾触及94.24美分,为2月中旬以来最高.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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