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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 16:02 BJT

〔日本个股〕证券监管机构对奥林巴斯和前高管及外部顾问提出刑事指控

路透东京3月6日电---日本证券监管机构周二表示,关于医疗设备制造商奥林巴斯(7733.T)的17亿美元财务欺诈案,已经针对该公司、公司前高层主管和外部顾问提出刑事诉讼.

东京检察院和警方已经在上个月逮捕了奥林巴斯前社长菊川刚、前执行副总裁森久志、前公司审计员山田秀雄以及一些曾为奥林巴斯提供顾问服务的银行人士,指他们涉嫌通过复杂的并购交易来掩盖巨额投资损失.(完)

--编译 高琦; 审校 程琳

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