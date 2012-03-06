〔中港个股〕工行地方政府融资平台贷款不良率为0.73%--行长

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透北京3月6日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长杨凯生周二称,2011年末工商银行整体贷款不良率为0.94%,其中地方政府融资性平台贷款的不良率为0.73%,低于整体贷款不良率的水平.
他在全国"两会"(人大和政协)期间举行的新闻发布会上称,工行的地方政府性平台贷款项目产生的现金流收入100%可以覆盖其债务的占90.4%,基本可覆盖的逾6%.
"无论是从宏观数据来看,还是从微观数据来看,都可以看出现在地方政府融资性平台的风险目前为止是可控的,是基本安全的.这是我们的基本判断."杨凯生称.
中国国务院总理温家宝周一在十一届全国人大五次会议上所作的政府工作报告上称,要加强地方政府性债务管理和风险防范.继续妥善处理存量债务.进一步清理规范地方政府融资平台公司.坚决禁止各级政府以各种形式违规担保、承诺.严格控制地方政府新增债务,将地方政府支出分类纳入预算管理.[ID:nSB2013483](完)
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--发稿 李文科; 撰写 谢衡; 审校 曾祥进
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开