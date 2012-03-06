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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 16:07 BJT

〔中港个股〕工行地方政府融资平台贷款不良率为0.73%--行长

路透北京3月6日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长杨凯生周二称,2011年末工商银行整体贷款不良率为0.94%,其中地方政府融资性平台贷款的不良率为0.73%,低于整体贷款不良率的水平.

他在全国"两会"(人大和政协)期间举行的新闻发布会上称,工行的地方政府性平台贷款项目产生的现金流收入100%可以覆盖其债务的占90.4%,基本可覆盖的逾6%.

"无论是从宏观数据来看,还是从微观数据来看,都可以看出现在地方政府融资性平台的风险目前为止是可控的,是基本安全的.这是我们的基本判断."杨凯生称.

中国国务院总理温家宝周一在十一届全国人大五次会议上所作的政府工作报告上称,要加强地方政府性债务管理和风险防范.继续妥善处理存量债务.进一步清理规范地方政府融资平台公司.坚决禁止各级政府以各种形式违规担保、承诺.严格控制地方政府新增债务,将地方政府支出分类纳入预算管理.[ID:nSB2013483](完)

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--发稿 李文科; 撰写 谢衡; 审校 曾祥进

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