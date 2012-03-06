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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 15:53 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶大跌至一周低点,此前中国下调经济成长预估

路透曼谷3月6日电---东京期胶周二最多下挫2.5%至一周低点,投资者在中国下调今年经济成长预期后保持谨慎,交易商称油价回落同样令期胶价格承压.

TOCOM指标8月期胶<0#2JRU:>每公斤跌5.8日圆,收报332.6日圆(4.09美元).合约盘中跌至330.1日圆的日低,为2月28日来最低.

上海市场主力期胶SNRK2下跌390元,收报每吨28,530元人民币(4,500美元).

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