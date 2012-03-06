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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 15:53 BJT

〔日本债市〕长天期日本公债挽回跌幅,此前标售30年公债吸引不错买需

* 30年期公债收益率从三个月高点下滑,20年期收益率脱离六周高位

* 10年期公债期货收于10日及25日移动均线上方

* 五年期与20年期公债利差创9月以来最阔

路透东京3月6日电---长天期日本公债周二挽回跌幅,此前标售30年公债吸引不错买需,不过收益率(殖利率)曲线趋陡,五年期与20年期公债利差升至六个月高点.

日本财务省标售7,000亿日圆新30年期公债,投标倍数为3.97,高于上次标售30年公债的3.52.

该投标倍数亦高于过去12次标售的均值3.79,不过最低利率与平均得标利率之差略有走阔,从上次的0.05增至0.07.

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