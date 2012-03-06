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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 15:57 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超2,340亿韩元

路透首尔3月6日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超2,340亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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3月 6日 -234.0 -110.6 299.0

3月 5日 -47.1 -153.7 272.1

3月 2日 374.8 18.8 -314.3

2月29日 532.5 159.4 -525.3

2月28日 -81.3 202.2 -161.5

2月27日 -28.8 -209.4 300.8

2月24日 170.7 -99.3 -67.7

2月23日 -14.2 -242.2 238.1

2月22日 310.2 -242.4 -16.3

2月21日 129.1 -306.7 180.6

2月20日 164.3 -263.6 66.6

2月17日 262.4 -54.0 -302.9

2月16日 -53.7 -348.3 417.9

2月15日 243.5 -53.6 -341.2

2月14日 20.9 69.9 147.9

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本月以来 93.7 -248.5 256.9

-------------------------------------------------

今年以来 10,671.2 2,631.7 -6,674.1

------------------------------------------------- (完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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