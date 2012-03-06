〔表格〕外资在韩国股市卖超2,340亿韩元

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透首尔3月6日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超2,340亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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3月 6日 -234.0 -110.6 299.0
3月 5日 -47.1 -153.7 272.1
3月 2日 374.8 18.8 -314.3
2月29日 532.5 159.4 -525.3
2月28日 -81.3 202.2 -161.5
2月27日 -28.8 -209.4 300.8
2月24日 170.7 -99.3 -67.7
2月23日 -14.2 -242.2 238.1
2月22日 310.2 -242.4 -16.3
2月21日 129.1 -306.7 180.6
2月20日 164.3 -263.6 66.6
2月17日 262.4 -54.0 -302.9
2月16日 -53.7 -348.3 417.9
2月15日 243.5 -53.6 -341.2
2月14日 20.9 69.9 147.9
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本月以来 93.7 -248.5 256.9
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今年以来 10,671.2 2,631.7 -6,674.1
------------------------------------------------- (完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开