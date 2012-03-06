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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 16:01 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元下滑,商品货币亦走贬

0750GMT---欧元/美元EUR=跌0.1%至1.3201,逼近周一触及的1.3160低位,因债务及经济成长疑虑犹存.

商品货币走贬,因澳洲央行开放降息的选项.

澳元/美元AUD=D4跌0.4%至1.0626,逼近2月23日低位1.0597,新西兰元/美元NZD=D4跌0.6%至0.8162,一度触及0.8133的近六周低位.(完)

--编译 龚芳;审校 田建华

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