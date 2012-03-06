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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 06:57 BJT

(重温稿)《中国新债预测》七年固息国债利率预测均值3.46%,略低于二级市场

* 招标品种: 财政部七年期固息国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(7日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 3.42%-3.52%

* 预测均值: 3.46%(按各家机构预测值平均)

路透上海3月6日电---中国财政部周三将招标发行七年期固息国债.路透调查显示,前期下调存款准备金率后,流动性渐宽增加银行配置需求,预计该期国债投标热情偏高,中标利率预测均值为3.46%,略低于二级市场水平.

"七年(期国债),如果拿来配置的话,期限还是不错的,"华东一银行交易员称,"最近资金情况比较理想,我们也想适当买点."

他并表示,虽然本周中期利率产品供给较多,但近期宽松的资金面,以及机构增加的配置需求,将承接部分供给压力,预计该期国债的需求偏好,中标利率将略低于二级市场.

华南一券商分析师则认为,目前利率产品收益率处于历史平均偏上的水平,具备较好的投资价值,在"牛市"预期未终结的情况下,配置需求将支撑本期国债招标.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种最新收益率报在3.4926%.二级市场上,剩余期限约6.608年的固息国债110021券最新双边报价tCN110021=CFXM为3.46%/3.44%.

该期债为财政部今年第五期记账式附息国债,利息按年支付.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期债竞争性招标时间为3月7日上午9:30-10:30,3月8日开始发行并计息,3月12日发行结束,3月14日起上市交易.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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