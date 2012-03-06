(重温稿)《中国新债预测》七年固息国债利率预测均值3.46%,略低于二级市场

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
* 招标品种: 财政部七年期固息国债
* 招标金额: 280亿元人民币
* 招标时间: 周三(7日)9:30-10:30
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间: 3.42%-3.52%
* 预测均值: 3.46%(按各家机构预测值平均)
路透上海3月6日电---中国财政部周三将招标发行七年期固息国债.路透调查显示,前期下调存款准备金率后,流动性渐宽增加银行配置需求,预计该期国债投标热情偏高,中标利率预测均值为3.46%,略低于二级市场水平.
"七年(期国债),如果拿来配置的话,期限还是不错的,"华东一银行交易员称,"最近资金情况比较理想,我们也想适当买点."
他并表示,虽然本周中期利率产品供给较多,但近期宽松的资金面,以及机构增加的配置需求,将承接部分供给压力,预计该期国债的需求偏好,中标利率将略低于二级市场.
华南一券商分析师则认为,目前利率产品收益率处于历史平均偏上的水平,具备较好的投资价值,在"牛市"预期未终结的情况下,配置需求将支撑本期国债招标.
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种最新收益率报在3.4926%.二级市场上,剩余期限约6.608年的固息国债110021券最新双边报价tCN110021=CFXM为3.46%/3.44%.
该期债为财政部今年第五期记账式附息国债,利息按年支付.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.
该期债竞争性招标时间为3月7日上午9:30-10:30,3月8日开始发行并计息,3月12日发行结束,3月14日起上市交易.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开