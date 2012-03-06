〔欧洲金融〕希腊无序违约可能给欧元区带来超过1万亿欧元的损失--IIF

中国债市动态：期现货续暖新债需求向好，资金面及监管冲击预期缓和
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
路透伦敦3月6日电---国际金融协会(IIF)在一份报告中警告称,若希腊发生无序违约,则可能令西班牙和意大利接受外部援助成为必需的事情,以此来防止危机扩散,同时还可能给欧元区带来超过1万亿(兆)欧元的损失.
"希腊政府公债若出现无序违约,恐将造成非常严重的破坏性的后果,"IIF的报告指出,"虽然很难精确计算出可能的债务规模,但很难否认的是这个水准恐怕要超过1万亿欧元."
路透从一位市场消息人士处获得此文件.报告署期是2月18日,并标注着"IIF内部报告:机密"的字样.
IIF希望债权人能在周四截止日期前同意参与债券互换协议,旨在藉此帮助希腊节省逾1,000亿欧元的开支,并使该国能建立起更稳定的基础.(完)
--编译 高琦; 审校 隋芬
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
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