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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 16:44 BJT

〔外汇期权〕澳元/美元期权波动率受到支撑,因现汇下挫

IFR伦敦3月6日电---澳洲央行一如预期维持利率在4.25%不变,但澳元现汇依然走软,兑美元当前低位为1.0604.

结果澳元期权隐含波动率小幅走坚,一周期价平期权波动率在亚洲时段报11.0%,伦敦盘初报11.5%,一个月期波动率从昨日的11.25%升至11.35%.近期及长期低位在10.7%,此水准目前成为关键支撑位.

现汇若跌破1.0600,将激发对较短期澳元期权的需求,因自2月初以来,未见有炒家在低于1.0600的水准回补空仓.

三个月价平期权波动率目前报12.0%,长期低位在11.75%,一年期波动率从13.6%涨至13.75%.

一个月澳元期权风险逆转指标(RR)从1.6%涨至1.7%,暗示市场青睐澳元卖权;三个月期RR今日报3.0%,一年期RR从上周的4.2%涨至4.45%.(完)

--编译 白云;审校 龚芳

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