〔中国债市〕人民币利率互换小跌,卖盘偏重市场对经济放缓预期加深

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海3月6日电---中国人民币利率互换(IRS)周二小跌,卖盘压力偏重.市场从政府工作报告中嗅得政策面动向,对未来经济走势偏悲观,加之资金成本持续回落,最终形成今日跌势.但业内人士指出,仍需结合本周将要公布的经济数据考量,才能获得更加明确的方向.
针对中国国民生产总值(GDP)预期增长目标八年来首次低于8%,机构认为,此信息显示政府主动放缓经济增长目标,转向调经济结构的态度,进而预见未来经济或将放缓.
"还是受到GDP目标定在7.5%的影响,虽然后分歧,多数观点还是觉得经济将放缓,...由于"两会"还在开,所以昨天市场还想看看有没有新消息出来,所以反应比较滞后,经济放缓的预期在今天盘面上反应出来."上海一银行交易员称.
但是北京一银行交易员指出,"两会"传递出的政策信号只是预期,要做出相对明确的判断,仍然要结合实际情况而定,待本周重要经济数据公布后,IRS或将面临一波变动.
面临政府换届之年的中国,今年终于告别对GDP(国内生产总值)"保八"的膜拜,将其增长目标主动调降至7.5%.在体现调整经济结构,追求增长质量的政策导向下,总体政策目标确定更侧重"平稳".[ID:nSB2013513]
中国"两会(政协和人大)"分别将于3月3日(周六)和5日(下周一)开幕,会议期间,将对关系国计民生的重要议题进行讨论.
本周五(9日)将公布中国2月居民消费价格指数(CPI)及美国2月份非农就业数据.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.3617/3.4767 3.2271/3.3221 3.2686/3.3643 3.3971/3.4957 3.3560/3.6640
周二 3.3460/3.4580 3.2733/3.3617 3.3050/3.3983 3.4400/3.5350 3.3660/3.7040
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变动 +0.0157/+0.0187 -0.0462/-0.0396 -0.0364/-0.034 -0.0429/-0.0393 -0.0100/-0.0400
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.(完)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
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路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开