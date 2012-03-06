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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 16:34 BJT

〔新债招标〕中国铁物21亿元一年期短融,票面利率4.54%--路透数据

路透上海3月6日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国铁路物资股份有限公司周二簿记建档的
21亿元人民币一年期短期融资券,票面利率为4.54%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    票面利率    主承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                       (缴款日)
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 中国铁物      21       21      12        4.54%     招商银行      AAA        3/7         3/8
                                                    兴业银行 
 =============================================================================================
(完)

  --发稿 冉莹; 审校 林高丽

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