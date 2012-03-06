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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 16:37 BJT

〔新债招标〕中国福建高速30亿元五年期中票,票面利率5.53%--路透数据

路透上海3月6日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国福建省高速公路有限责任公司周二簿记
建档的30亿元人民币五年期中期票据,票面利率为5.53%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    票面利率    主承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                       (缴款日)
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  福建高速      80       30       5      5.53%       国开行        AA+        3/7       3/8
                                                     中国银行 
 =============================================================================================
(完)

  --发稿 冉莹; 审校 林高丽

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