〔路透专访〕中国宁波港口料今年货物吞吐量增速持平去年,集装箱增速放缓

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
* 今年宁波港口货物吞吐量料同比增长5%,持平去年--集团总裁
* 集装箱吞吐量料同比增长6%,较去年明显下滑
* 股份公司将有45万吨原油码头及20万吨煤炭码头投入使用
作者 邵晓忆
路透北京3月6日电---中国主要港口营运商之一--中国宁波港集团总裁李令红周二称,预计今年宁波港口货物吞吐量同比增长5%,持平于去年;受外需下降影响,集装箱吞吐量料同比增长6%,较去年明显下滑.
他在全国"两会"(人大和政协)间隙接受路透专访时并称,按照募投资金,今年集团旗下上市公司宁波港股份有限公司(601018.SS)将有一个45万吨原油码头、一个20万吨煤炭散货码头及4个集装箱泊位投入使用.
"受世界形势影响,欧洲需求在下降,航线有些撤离,美国经济有些恢复,今年我们重点还是新兴市场,东南亚、拉美等,重点还会增加一些内贸,困难还是会有."李令红表示,他亦同时担任集团旗下上市公司的董事长.
他表示,受出货旺季、国际中转以及内贸增长因素影响,今年1-2月宁波港口货物吞吐量同比增长9%,集装箱吞吐量实现两位数以上同比增速.
对于海外合作,李令红表示,公司正在进行项目考察,做一些前期工作,可能的合作项目包括码头项目以及技术管理输出等.
浙江省交通运输厅数据显示,2011年宁波港域累计完成货物吞吐量4.33亿吨,同比增长5.15%;集装箱吞吐量完成1451.24万标箱(TEU),同比增长11.6%.
**今年港口行业料前低后高**
李令红坦言,随着国际需求的下降,中国港口行业会面临一些困难.但中国经济的稳定增长保证了港口行业的发展前景,内需的补充将使港口行业全年呈现前低后高走势.
"从全行业看,预计下半年可能会好一点,先低后高,预计上半年困难大一些."他称.
他表示,中国港口行业发展的挑战包括:第一大市场欧美需求的下降;国际原油价格大幅波动给港航企业的冲击;港口间的竞争更加激烈等.
"但作为港口,东面不亮西边亮.外需不足,内需补."他称.
上海国际航运研究中心稍早报告指出,持续发酵的欧债危机给全球经济复苏带来严峻挑战,预计今年全球港口吞吐量平均增速将放缓至7%左右,而亚洲地区港口吞吐量增速仍将高于全球平均水平,预计达到9-10%,其中上海港和宁波港将保持10%左右的平稳增长.[ID:nSB1420256]
中国1月出口同比下降0.5%,进口亦同比大幅下降15.3%.进出口双双陷入负增长并创逾两年新低,尽管有春节错位因素扰动,但可看出欧债危机对外需的拖累开始显现,令外贸形势仍显严峻,并意味着宏观经济的整体风险可能在累积.[ID:nSB1382100](完)
--审校 曾祥进
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