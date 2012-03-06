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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 16:50 BJT

《外汇动态》人民币汇率波幅将要扩大吗?

0832GMT---中国央行顾问李稻葵称,中国可能也应该放宽人民币汇率波动幅度,但在人民币实现可完全兑换和自由交易前,还需要进行其它一系列改革.[ID:nSB2016641]

人大代表、原银监会主席刘明康称,根据当前形势,中国推进利率自由化的时机已经成熟.

中国央行周一公布人民币中间价大幅下调,创16个月最大单日百分比跌幅,可能暗示中国或允许人民币交易区间扩大.(完)

--编译 程琳; 审校 白云

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