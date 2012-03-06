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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 16:44 BJT

〔英国数据〕2月Halifax房价指数较前月下跌0.5%,基本抹去1月涨幅

路透伦敦3月6日电---英国最大抵押贷款机构Halifax周二表示,英国2月房价下跌0.5%,抵消了大部分1月0.6%的涨幅.

截至2月的三个月里,英国房价较上年同期下跌1.9%,平均每套房屋价格为160,118英镑.

Halifax表示,未来数月通胀率回落应会降低家庭部分收入的压力,有助于支撑房屋需求.

自从金融危机爆发以来,曾作为消费者财富基石的英国房地产市场一直步履蹒跚.

"2012年房价的前景将在很大程度上取决于欧元区事件及其对英国的潜在传导效应,"Halifax楼市分析师Martin Ellis表示.(完)

--编译 丁琦;审校 田建华

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