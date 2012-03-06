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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 17:32 BJT

〔路透基点〕上海金塘房产签署6.4亿元人民币贷款案--RLPC

路透香港3月6日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,上海金塘房产签署一笔6.4亿元人民币的三年期贷款.

中国银行上海分行和中国建设银行担任联合委托主办行和管理行,分别承贷3.2亿元人民币.

这笔贷款利率为中国人民银行利率的115%.

资金将用于住宅地产项目开发.(完)

--编译 李爽; 审校 张明钧

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