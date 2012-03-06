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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 16:57 BJT

〔中国债市〕现券收益率窄幅波动,两会积极讯号不强机构仍在观望

路透上海3月6日电---中国银行间债市周二现券收益率窄幅波动.人大和政协"两会"并未传递出更多利好债市的信息,今日招标的新债结果也与市场预期相去不远,机构依然维持谨慎观望的态度,除城投债和部分中长期券种收益率小幅下行外,整体波动不大.

交易员并称,近期流动性较为充裕,加上市场普遍预期通胀将回落,政府降低经济增长目标亦在强化经济减速的预期,债市收益率下行的概率在逐渐加大,但短期还缺乏明确的催化剂.

"(市场)没啥变化,我也希望有,但是真没啥变化,...我觉得(近期收益率)下行的概率更大."上海一银行交易员称.

中国国务院总理温家宝周一在政府工作报告中称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格(CPI)总水平涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.[ID:nSB2013513]

中国农发行上午招标的五年期固息金融债,中标利率3.87%,略低于3.89%的市场预测均值.央行下调存款准备金率以后,市场资金面宽松,银行配置需求回升,特别是大行的投标热情,支撑本期金融债招标.[ID:nSB2016523]

剩余期限近10年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.5730%/3.5300%,上日尾盘为3.5900%/3.5300%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.3281 3.1402

上日 2.4560 3.1529

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4999/3.4399

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9500/2.9070

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6740/3.6135 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

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索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>

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