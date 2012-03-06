〔中国债市〕现券收益率窄幅波动,两会积极讯号不强机构仍在观望

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海3月6日电---中国银行间债市周二现券收益率窄幅波动.人大和政协"两会"并未传递出更多利好债市的信息,今日招标的新债结果也与市场预期相去不远,机构依然维持谨慎观望的态度,除城投债和部分中长期券种收益率小幅下行外,整体波动不大.
交易员并称,近期流动性较为充裕,加上市场普遍预期通胀将回落,政府降低经济增长目标亦在强化经济减速的预期,债市收益率下行的概率在逐渐加大,但短期还缺乏明确的催化剂.
"(市场)没啥变化,我也希望有,但是真没啥变化,...我觉得(近期收益率)下行的概率更大."上海一银行交易员称.
中国国务院总理温家宝周一在政府工作报告中称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格(CPI)总水平涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.[ID:nSB2013513]
中国农发行上午招标的五年期固息金融债,中标利率3.87%,略低于3.89%的市场预测均值.央行下调存款准备金率以后,市场资金面宽松,银行配置需求回升,特别是大行的投标热情,支撑本期金融债招标.[ID:nSB2016523]
剩余期限近10年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.5730%/3.5300%,上日尾盘为3.5900%/3.5300%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.3281 3.1402
上日 2.4560 3.1529
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4999/3.4399
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9500/2.9070
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6740/3.6135 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
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--发稿 曾菱; 审校 张喜良
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开