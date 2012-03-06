〔路透基点〕台湾日胜生活科技250亿台币联贷案获24家银行参与--RLPC

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透香港3月6日电---据汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,台湾日胜生活科技的250亿台币四年期银团贷款共吸引到24家银行参与.
这些银行中包括主办行台湾银行(兼任代理行)、兆丰国际商业银行和合作金库银行.
另外21家银行分别为:农业金库、东亚银行、高雄银行、永丰银行、国泰世华银行、彰化银行、中国信托商银、星展银行、玉山银行、台湾输出入银行、远东商银、第一银行、华南银行、台湾工银、日盛银行、上海商业储蓄银行、台中商银、台湾企银、元大银行及大众银行.
该贷款获得558亿台币的超额认购,但最终协议规模尚未确定.
该贷款为台湾房地产行业规模最大的贷款之一,将用于支持开发新北市板桥区的一处住宅项目.
该贷款获得日胜生活科技董事长的担保,总共分为三个部分:有土地抵押支持的A部分104.5亿台币;无担保的B部分135.05亿台币,以及无担保的C部分10.45亿台币.B部分贷款规模可上下浮动10%.
A和B部分贷款用作建设资金,C部分贷款用于履约担保.
利率为较一年期邮政储蓄利率,或行政院经济建设委员会中/长期利率加码175个基点.
银行以六个级别参贷.承诺提供30亿台币或以上的银行,获得共同主办行头衔,并获得35个基点的先付费用;承诺提供25-29亿台币,或20-24亿台币的银行,获得协办行的头衔,并分别获得30或25个基点的先付费用.承诺提供15-19亿台币的银行,获得承办行的头衔,以及20个基点的先付费用.承诺提供10-14亿台币贷款的银行,获得高级参贷行的头衔,以及15个基点的先付费用.承诺提供5-9.99亿台币的银行,获得一般参贷行的头衔,以及10个基点的先付费用.
如果A和B部分贷款的利用率不到80%,借款人另外提供15个基点的承诺费.
所有三部分贷款都采用子弹式还款,贷款到期之前,70%的销售收入都将用于偿还A和B部分贷款,而内政部营建署在贷款到期前释放的担保金将用于偿还C部分贷款.
2010年8月,借款人获得100亿台币四年期贷款.该贷款支付包含所有费用在内最高114.5个基点的费用,利率为一年期邮政储蓄利率加码110个基点.该贷款用于支持日胜生活科技在台北南港经贸园区的捷运南港机厂项目.(完)
--编译 隋芬;审校 张明钧
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开