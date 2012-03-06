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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 17:07 BJT

《外汇动态》澳元跌破1.06美元后将出现跌幅更深的回调--摩根士丹利

0851GMT---摩根士丹利分析师称,澳元/美元AUD=D4跌破1.0600将为空头讯号,表明"将出现跌幅更深的回调". 他们称,"我们预计澳元将承压,原因是市场目前表现出的冒险意愿受到全面挑战."外加铜价走软,股市停涨均不利于澳元. 澳元目前报1.0619美元,此前曾触及1.0604的低点.(完) --编译 白云; 审校 高琦

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