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债券 | 2012年 3月 6日 星期二 17:02 BJT

《外汇动态》重要事件风险暗示欧元兑美元囿于区间交投

0844GMT--本周希腊民间债权人参与计划(PSI)与美国就业数据有很大风险.

在此之前的交易可能平淡无奇.订单显示欧元兑美元EUR=交易商在1.3150-1.3250之间交投.昨日低点1.3160和2月20日低点1.3156拉出支撑,阻力在21日均线1.3253.

尽管有谈论1.3150-1.3250两边均有大量停止单,但任何一边的突破都可能不会走得太远.100日均线1.3276无疑是下一道强阻力.一目均衡云区顶部1.3096是强支撑.(完)

--编译 田建华;审校 李爽

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