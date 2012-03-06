《外汇动态》重要事件风险暗示欧元兑美元囿于区间交投

中国债市动态：期现货续暖新债需求向好，资金面及监管冲击预期缓和
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
0844GMT--本周希腊民间债权人参与计划(PSI)与美国就业数据有很大风险.
在此之前的交易可能平淡无奇.订单显示欧元兑美元EUR=交易商在1.3150-1.3250之间交投.昨日低点1.3160和2月20日低点1.3156拉出支撑,阻力在21日均线1.3253.
尽管有谈论1.3150-1.3250两边均有大量停止单,但任何一边的突破都可能不会走得太远.100日均线1.3276无疑是下一道强阻力.一目均衡云区顶部1.3096是强支撑.(完)
--编译 田建华;审校 李爽
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透苏黎世2月22日 - 瑞士工程集团ABB周三表示，韩国子公司沦为“精密犯罪计画”的受害者，首要嫌犯就是该公司负责职业道德培训的高管。