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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 17:09 BJT

《外汇动态》野村称将保持美元/印尼卢比空仓

0841GMT---野村表示,尽管最初止损,但仍决定坚守其美元/印尼卢比空仓,并预计印尼央行的货币政策倾向将在周四会议上转变为收紧. 野村还称,海外债权人在周四债券到期时将资金汇回国内,并因而给印尼卢比带来压力的风险可能被过分"夸大". 野村在报告中称,仍相信印尼央行决策者"将在3月8日会议上把货币政策立场调整为倾向收紧.我们认为,印尼央行为了遏制通胀预期可能将持强硬立场,并可能在声明中承认有可能加息,并强调倾向汇率升值." 通胀忧虑促使债券资金从印尼流出,损及了印尼卢比.(完) --编译 许娜;审校 隋芬

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