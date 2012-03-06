〔中港个股〕截止去年末工行地方政府融资平台贷款不良率为0.73%--行长(更新版)

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路透北京3月6日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)行长杨凯生周二称,2011年末该行地方政府融资性平台贷款的不良率低于整体贷款不良率水平,并认为中国地方政府融资性平台的风险基本安全及可控.

他在全国"两会"(人大和政协)期间举行的新闻发布会上称,"无论是从宏观数据来看,还是从微观数据来看,都可以看出现在地方政府融资性平台的风险目前为止是可控的,是基本安全的.这是我们的基本判断."

他提供的数据显示,截止去年末工商银行(1398.HK)整体贷款不良率为0.94%,其中地方政府融资性平台贷款的不良率为0.73%.同时并透露,工行地方政府性平台贷款项目产生的现金流收入100%可以覆盖其债务的占90.4%,基本可覆盖的逾6%.

所谓"基本覆盖"是指现金流收入占负债水平在70%以上,但低于100%.剩下为半覆盖或政府最终要承担偿债义务的.

此前公布数据显示,截至去年9月底,工行不良贷款率为0.91%,拨备覆盖率为272.66%,贷款总额准备金率为2.48%;同期核心资本充足率10.03%,资本充足率12.51%,均满足监管要求.[ID:nSH0084653]

杨凯生并指出,中国大量地方融资平台公司、项目中,如果产生现金流的收入足以偿还债务,最后就不需要地方政府偿债,"如果它收入不够地方政府就要偿债,无论是担保的,还是直接开办、搭建的平台也好".

中国目前全国地方性政府债务总水平大概是10.7万亿,加上中央财政发行的国债余额大概为6.8万亿,最后形成17.5万亿的总体政府性债务,占GDP的比重是43%左右.

他称,该数据比世界上一些国家的水平要低得多,中国政府性债务水平是可控的、安全的说法是成立的.

中国国务院总理温家宝周一在十一届全国人大五次会议上所作的政府工作报告上称,要加强地方政府性债务管理和风险防范.继续妥善处理存量债务.中国政府性债务水平是可控的、安全的.[ID:nSB2013483](完)

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