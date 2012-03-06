《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透伦敦3月6日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:今日欧元遭遇卖压,测试两个月上行趋势支撑位1.3168,并迄今保持在该水准附近.我们预计从该水准的反弹仍会温和,料仍会受到2月9日高位1.3322的压制.日线相对强弱指标(RSI)已向下突破,令趋势线处于暴露状态.若失守则瞄准2月低点1.2974/54,进而是1月低点1.2624.在上周三低点1.3389、50%回档位1.3436以及2月峰值1.3487附近有较小阻力.交投于这些水准下方,则前景依旧看空.在这上方的阻力位在12月高位1.3550,以及10-1月跌势的61.8%费波纳奇回档位1.3628.
美元/日圆:昨日保持振荡走势,在81.49/63阻力区域(7月峰值和4-10月跌势的61.8%回档技术位)盘整.目前该阻力位仍其作用.料将进一步盘整,需要指出日线图相对强弱指标(RSI)出现背离,表明需谨慎,不过只有240分钟图表上的云区支撑80.57/22被攻克,才会面临向下修正的真正风险.一旦81.49/63被攻破,则5月高位82.23将再度受到关注.长期我们仍看多,基本的目标在83.80.2011年跌势的50%回档位80.42、心理关口80.00以及5月低点79.55和38.2%费波纳奇回档技术位79.21强化了云区支撑.
英镑/美元:已从1.6000明显回调,两个月支撑线1.5765遂成为焦点.只有跌破支撑位1.5650/43,方能确认中期反转向下走势.该水准为1月末和2月低点.在8-1月跌势50%回档位1.5944有轻微阻力,在这上方是更为重要的阻力位约1.6000一线.在此下方,我们仍看空.在此上方,有1.6092/1.6129的阻力区域.这是11月中旬所创高位以及8-1月跌势的61.8%回档技术位.而更上方则是10月峰值1.6167.(完)
--编译 王洋;审校 丁琦
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路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开