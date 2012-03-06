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市场报道 | 2012年 3月 6日 星期二 17:08 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦3月6日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:今日欧元遭遇卖压,测试两个月上行趋势支撑位1.3168,并迄今保持在该水准附近.我们预计从该水准的反弹仍会温和,料仍会受到2月9日高位1.3322的压制.日线相对强弱指标(RSI)已向下突破,令趋势线处于暴露状态.若失守则瞄准2月低点1.2974/54,进而是1月低点1.2624.在上周三低点1.3389、50%回档位1.3436以及2月峰值1.3487附近有较小阻力.交投于这些水准下方,则前景依旧看空.在这上方的阻力位在12月高位1.3550,以及10-1月跌势的61.8%费波纳奇回档位1.3628.

美元/日圆:昨日保持振荡走势,在81.49/63阻力区域(7月峰值和4-10月跌势的61.8%回档技术位)盘整.目前该阻力位仍其作用.料将进一步盘整,需要指出日线图相对强弱指标(RSI)出现背离,表明需谨慎,不过只有240分钟图表上的云区支撑80.57/22被攻克,才会面临向下修正的真正风险.一旦81.49/63被攻破,则5月高位82.23将再度受到关注.长期我们仍看多,基本的目标在83.80.2011年跌势的50%回档位80.42、心理关口80.00以及5月低点79.55和38.2%费波纳奇回档技术位79.21强化了云区支撑.

英镑/美元:已从1.6000明显回调,两个月支撑线1.5765遂成为焦点.只有跌破支撑位1.5650/43,方能确认中期反转向下走势.该水准为1月末和2月低点.在8-1月跌势50%回档位1.5944有轻微阻力,在这上方是更为重要的阻力位约1.6000一线.在此下方,我们仍看空.在此上方,有1.6092/1.6129的阻力区域.这是11月中旬所创高位以及8-1月跌势的61.8%回档技术位.而更上方则是10月峰值1.6167.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

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