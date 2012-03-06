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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 17:13 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜第三日下跌,市场担心中国经济放缓

路透新加坡3月6日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周二连续第三日下滑,凸显了市场的谨慎心态.投资者担心中国下调经济增长目标或抑制这种工业金属的需求.

中国国务院总理温家宝周一称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右[ID:nSB2013513].这打压全球股市和大宗商品市场下滑.

尽管过去几年中国实际经济增速都快于政府设定的目标,但分析师表示,这意味着中国正向更加可持续性增长方向调整.

瑞银财富管理研究部门主管Dominic Schnider表示,这也暗示中国库存补充活动或放缓.

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