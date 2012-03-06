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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 17:15 BJT

《外汇动态》继续做空日圆和欧元,买入高收益货币--法国兴业

0700GMT--法国兴业银行建议,继续做空日圆和欧元,但利用高收益率货币疲软之机买入.

"仍感觉是提供买入机会的风险修正,因美国经济数据支撑这样的情绪..."

对于欧元而言,市场仍担忧希腊民间债权人参与计划(PSI)协议,以及葡萄牙和冰岛可能的需要更多金援.(完)

--编译 田建华;审校 高琦

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