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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 17:20 BJT

〔标题新闻〕印尼政府将2012年经济增速目标从6.7%下调至6.5%,将通胀率目标上调至6-7%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nJ9E7NT02I]

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