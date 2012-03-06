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市场报道 | 2012年 3月 6日 星期二 17:26 BJT

《外汇动态》即便澳洲央行降息,长期做空澳元/美元的成本也将很高

0914GMT---澳洲央行有放宽政策的倾向.预计消费者需求和通胀仍将受控.6月前调降当前4.25%的指标利率的机率很大.

但即便澳洲央行降息50个基点,长期做空澳元/美元的成本也将很高,因为美国、欧元区和英国利率更低.(完)

--编译 李爽; 审校 高琦

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