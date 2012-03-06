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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 17:54 BJT

〔路透基点〕苏宁环球敲定11.6亿元人民币贷款,用于天御国际广场项目

路透香港3月6日电---据汤森路透旗下基点援引消息人士报导,上海苏宁环球有限公司已签署一项11.6亿元人民币的三年期贷款合约,以支持其天御国际广场地产项目.

中国银行上海分行为委托主办行、唯一额度分配行和管理行,承贷5亿元人民币.中国农业银行(2.3亿元人民币)、交通银行(2.3亿元人民币)、中国建设银行(2亿元人民币)为一般参贷行.

此项贷款利率为中国人民银行利率的105%.

苏宁环球有限公司母公司苏宁环球集团是这项贷款的担保方.这笔贷款同时也取得该广场土地作为担保.

天御国际广场位于上海浦东区.这是集写字楼和公寓与一体的综合项目.(完)

--编译 李爽; 审校 张明钧

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