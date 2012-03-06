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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 17:37 BJT

〔中港股市〕恒指跌逾2%创三个月最大跌幅,沪综指亦下跌1.4%

* 恒生指数跌2.2%,沪综指跌1.4%

* 恒指形成技术面看空讯号:分析师

* 友邦保险重挫8%,此前AIG售股以下限定价

* 中资银行遭到售股定价偏低担忧的打击

* 增长题材板块受获利预警打压

路透香港3月6日电---香港股市周二创下三个月最大单日跌幅,因投资者了结金融类股和经济敏感题材类股获利,受累于折价售股再融资的相关忧虑.

沪综指收市下跌1.4%,并创下一个月来最大单日跌幅.香港恒生国企指数.HSCE收低3.06%,报11,119.17点.

恒生指数.HSI收低2.16%,报20,806.25点.友邦保险(1299.HK)大跌8.4%,构成最大拖累,此前美国国际集团(AIG.N)将出售该股的价格定在预期区间底端,暗示市场人气可能在恶化.[ID:nSH0099103]

投资者担心中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)恐遭遇类似友邦保险的命运,此前港媒报导称高盛(GS.N)计划减持工行股票.工行H股重挫3.8%,A股下跌0.9%.

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