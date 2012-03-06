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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 17:41 BJT

〔新债招标〕中国浙江泰隆商行6.5亿15年期混合资本债,票面利率为8.10%

路透上海3月6日电---位于中国三线城市--浙江省台州市的浙江泰隆商业银行股份有限公司周二公告称,公司簿记建档发行的6.5亿元15年期混合资本债,票面利率为8.10%.

该期债票面利率申购区间为7.9-8.4%,在第10年末附有条件的发行人赎回权.主承销商为南京银行(601009.SS).中诚信国际信用评级对债券信用评级为A,对发行人主体信用评级为AA-,评级展望稳定.

该期债发行期为3月6日-3月7日,起息日和缴款日同为3月7日.

浙江泰隆商行前身为台州市泰隆城市信用合作社.截至2011年6月末,该行下设一个总行营业部、一个台州管理总部、七家分行、32家支行.截至2011年6月末,该行总股本12亿股,资产总规模439.94亿元.2008-2010年,不良贷款率都在0.80%以下.

混合资本债持有人对债券本金和利息的受偿顺序位于发行人的一般债务和长期次级债务之后,优先于发行人的股权资本.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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