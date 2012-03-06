〔新债招标〕中国浙江泰隆商行6.5亿15年期混合资本债,票面利率为8.10%

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海3月6日电---位于中国三线城市--浙江省台州市的浙江泰隆商业银行股份有限公司周二公告称,公司簿记建档发行的6.5亿元15年期混合资本债,票面利率为8.10%.
该期债票面利率申购区间为7.9-8.4%,在第10年末附有条件的发行人赎回权.主承销商为南京银行(601009.SS).中诚信国际信用评级对债券信用评级为A,对发行人主体信用评级为AA-,评级展望稳定.
该期债发行期为3月6日-3月7日,起息日和缴款日同为3月7日.
浙江泰隆商行前身为台州市泰隆城市信用合作社.截至2011年6月末,该行下设一个总行营业部、一个台州管理总部、七家分行、32家支行.截至2011年6月末,该行总股本12亿股,资产总规模439.94亿元.2008-2010年,不良贷款率都在0.80%以下.
混合资本债持有人对债券本金和利息的受偿顺序位于发行人的一般债务和长期次级债务之后,优先于发行人的股权资本.(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开