〔中国税制〕目前未听说除重庆上海外其它城市申请房产税试点--政协委员

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透北京3月6日电---针对房产税试点范围今年是否会扩大的疑问,中国政协委员、国家税务总局原副局长许善达周二表示,除了上海和重庆外,目前没有听说有哪个城市申请参加房产税试点.
他在参加两会(人大与政协)期间并称,营业税改增值税的扩围估计会比原计划推进的快,地方政府的积极性很高,目前已有包括重庆、深圳等多个城市申请营业税改增值税的试点.
"这可能比原计划在十二五期间全国范围内完成营业税改增值税的时间要提前."许善达称.
同日中国财政部部长谢旭人在新闻发布会上表示,目前来看重庆、上海市试点个人住房征收房产税运行平稳,财税部门正会同有关部门,同两市一起认真总结经验,在此基础上扩大试点范围,稳妥推进[ID:nSB2017083].
中国财政部此前曾公布营业税改征增值税试点方案,并称将营业税改征增值税是一项重要的结构性减税措施,改革试点行业总体税负将不增加或略有下降.这一改革将力争在"十二五"(2011-2015年)期间逐步推广到全国范围[ID:nSB1226356].
在中国民众及企业对高额税负的抱怨不绝于耳声中,中国政府去年10月底宣布将从今年1月1日起,在上海率先实施营业税改增值税的试点.也是继去年9月1日起提高个税起征点后,中国更进一步为企业减税的实质举措.[ID:nSB1176962](完)
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--发稿 沈燕; 审校 林高丽
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
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