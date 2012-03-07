(重温稿)〔台湾货币市场〕提存期初偏向宽松,央行对隔夜资金冲销力道不减

* 提存期初市况偏向宽松

* 央行对隔夜资金冲销力道不减

* 关注明日一年期央行存单标售

记者 张雅菁/林妙容

路透台北3月6日电---台湾银行间短期利率周二持稳,提存期初市况偏向宽松,银行间调度压力不大,票券商亦无甚缺口.关注焦点在于明日的央行一年期存单标售.

资金调度人士表示,央行昨日存单发行余额减少约500亿,不过透过拆进隔夜资金的冲销力道较上周加大,而今天在隔拆冲销仍延续昨日力道;然而市场短钱宽松之际,明天的央行存单标售利率可能还是弹升不易,料外商竞标仍为主导力量,而公股银行对低利率则是敬谢不敏.

"今天还是满松的,要丢给央行overnight(隔拆)的还不少."一公股银行人士称.

央行将于周三(7日)竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币.上个月标售同天期存单的加权平均得标利率在0.887%.[ID:nST0505759]

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.398%,同上日;区间亦同上日在0.299-0.700%.

2-7天拆款利率在0.392-0.710%,上日在0.392-0.720%.

**发票量低**

短票方面,票券商指出,发票量今日还是偏低,加以资金宽松下,银行间成交利率略有下滑,交易并不多,一方面是票量供给不足,一方面有些银行还是不愿低就利率.

票券商表示,预期愈接近周末前,发票量将会回升,而藉时央行一年期存单亦已发行,短票利率有机会回复较常态的水准.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.83-0.84%,上日在0.84-0.85.

今日央行共发行726亿台币存单,相较存单到期金额53.5亿,存单发行余额增加672.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期接下来依序是,周三4,082亿、周四2,956亿、周五2,465.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为负19亿台币,累计超额准备为负115亿台币,加计前期1%的超额准备为746亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率持平,投信、寿险余钱持续流入,银行体系也呈现宽松,成交利率维持在既有区间.

交易商表示,今日交易以到期续作为主,投信于市场上积极寻找非公债类标的承做,但对利率态度坚持依旧,令RP利率持于原有区间未变.由于目前市场资金相当充足,加之本次交割的公债由银行拿下多数筹码,预料明日两档债券发行对市况影响有限.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,与上日相同.

本周市场大型紧缩因子如下:周三(7日)有101/5期10年期公债及开发金(2883.TW)公司债交割,金额分别为400及60亿台币;周四(8日)则有1,000亿台币364天期定期存单发行.(完)