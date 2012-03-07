(重温稿)〔台湾货币市场〕提存期初偏向宽松,央行对隔夜资金冲销力道不减

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 提存期初市况偏向宽松
* 央行对隔夜资金冲销力道不减
* 关注明日一年期央行存单标售
记者 张雅菁/林妙容
路透台北3月6日电---台湾银行间短期利率周二持稳,提存期初市况偏向宽松,银行间调度压力不大,票券商亦无甚缺口.关注焦点在于明日的央行一年期存单标售.
资金调度人士表示,央行昨日存单发行余额减少约500亿,不过透过拆进隔夜资金的冲销力道较上周加大,而今天在隔拆冲销仍延续昨日力道;然而市场短钱宽松之际,明天的央行存单标售利率可能还是弹升不易,料外商竞标仍为主导力量,而公股银行对低利率则是敬谢不敏.
"今天还是满松的,要丢给央行overnight(隔拆)的还不少."一公股银行人士称.
央行将于周三(7日)竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币.上个月标售同天期存单的加权平均得标利率在0.887%.[ID:nST0505759]
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.398%,同上日;区间亦同上日在0.299-0.700%.
2-7天拆款利率在0.392-0.710%,上日在0.392-0.720%.
**发票量低**
短票方面,票券商指出,发票量今日还是偏低,加以资金宽松下,银行间成交利率略有下滑,交易并不多,一方面是票量供给不足,一方面有些银行还是不愿低就利率.
票券商表示,预期愈接近周末前,发票量将会回升,而藉时央行一年期存单亦已发行,短票利率有机会回复较常态的水准.
今日银行间30天内短票利率主要成交在0.83-0.84%,上日在0.84-0.85.
今日央行共发行726亿台币存单,相较存单到期金额53.5亿,存单发行余额增加672.5亿.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期接下来依序是,周三4,082亿、周四2,956亿、周五2,465.5亿.
拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为负19亿台币,累计超额准备为负115亿台币,加计前期1%的超额准备为746亿台币.
**RP利率持平**
债市同业附买回(RP)利率持平,投信、寿险余钱持续流入,银行体系也呈现宽松,成交利率维持在既有区间.
交易商表示,今日交易以到期续作为主,投信于市场上积极寻找非公债类标的承做,但对利率态度坚持依旧,令RP利率持于原有区间未变.由于目前市场资金相当充足,加之本次交割的公债由银行拿下多数筹码,预料明日两档债券发行对市况影响有限.
今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,与上日相同.
本周市场大型紧缩因子如下:周三(7日)有101/5期10年期公债及开发金(2883.TW)公司债交割,金额分别为400及60亿台币;周四(8日)则有1,000亿台币364天期定期存单发行.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 曾祥进/林高丽
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保