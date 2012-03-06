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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 18:26 BJT

〔欧元区经济〕欧元区目前处于温和衰退,但有改善迹象--欧盟执委雷恩

路透巴黎3月6日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周二表示:

* 欧元区目前处于温和衰退,但有改善迹象

* 欧洲经济遭遇信贷紧缩的风险已经大体得到防范,因为欧洲央行提供了长期流动性

* 委员会支持将欧洲金融稳定机构(EFSF)的剩余资源同欧洲稳定机制(ESM)相整合,以令欧洲防火墙更为坚固.(完)

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