朝鲜暂停核活动并非政策转变--消息人士

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月6日电---与朝鲜和北京均有接触的一位消息人士称，朝鲜出人意料与美国就其核项目未来达成协议，这并不意味着朝鲜新任领导人出现政策转变。
这位要求匿名的消息人士还警告，不要采取类似制裁伊朗的措施迫使朝鲜放弃核计划。他称，朝鲜若嗅到华盛顿任何的不真诚，都将迅速离开谈判桌。
金正恩接权仅数周后，朝鲜与美国上周会谈后同意暂停核试验、远程导弹试射和一处核设施的铀浓缩活动，并允许国际核查人员重返朝鲜。美方同时承诺对朝恢复食品援助。
该消息人士告诉路透，尽管朝美达成协议，但不要过度解读。他说：“（政策）没有变化。从朝鲜的视角看，大门永远敞开。”这名消息人士过去曾多次做出准确预测，包括朝鲜2006年第一次核试验前，将此事告知路透。
这位消息人士称，朝鲜仍坚持金日成的指导方针。金日成的最终目标包括朝韩签署和平条约，朝鲜半岛实现无核化，美朝实现建交。
目前驻韩美军接近3万人。美国称，美国在朝鲜半岛上没有部署核武器。
从朝鲜的角度来看，上周协议是可能实现的，因为朝鲜相信，美国才是重返谈判桌、愿做出妥协的一方。
该消息人士向路透解释：“过去，美国要么不信任朝鲜，要么刻意将朝鲜当作敌人。美国这次改变了思维方式。”
当被问及朝鲜为何对以往协议一再出尔反尔，这位消息人士表示，去核化对美国来说是最终目的，对朝鲜来说只是实现终极目标——生存的一个手段。
他说：“全部责任归咎于朝鲜并不公平。”
朝鲜一直对美国存有疑虑。2001年，时任美国总统小布什将朝鲜与伊拉克、伊朗列入“邪恶轴心国”。朝鲜担忧，继2003年美军入侵伊拉克，以及美国向伊朗持续施压后，朝鲜或成为下一个目标。
这位消息人士还称，一切谜底或很快揭晓。“如果美国停止采取行动，将朝鲜视为敌人，而非朋友，朝鲜将被迫‘走偏’。”（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
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