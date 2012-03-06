〔中国期货〕大商所今年准备推出焦煤期货,正研究鸡蛋期货--总经理(更新版)

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(新增更多细节和背景)
* 大商所今年准备推出焦煤期货
* 今年农产品期货品种推出步伐料更快
* 该所正研究鸡蛋期货,有计划早日推出
* 正努力研究农产品期权
路透北京3月6日电---在推出焦炭期货<0#DCJ:>上市后,中国大连商品交易所总经理刘兴强周二表示,今年准备推出焦煤期货,使焦炭和焦煤两个品种形成配套;此外,该交易所正在研究鸡蛋期货,将抓紧制定相关规则积极推进.
他在参加"两会"(全国人大和政协)间隙对记者并称,大商所已加大了对农产品期货的研究,预计今年农产品期货品种推出步伐将较往年更快.
"鸡蛋期货我们在研究,而且有计划早日推出,...正在抓紧制定相关规则."他认为,鸡蛋是个好品种,需求量不小,价值总量可达1,800亿元人民币,且交割环节无问题,有国际经验可以借鉴,适合作为期货品种.
中国证监会主席郭树清2月中旬曾表示,目前中国农业食品与资本市场的关联还不够紧密,如何科学组织生产,如何有效销售和流通,如何保证食品的质量稳定和安全等都是建设现代农业体系必须解决的课题,也是国家经济工作中的大事,应主动贴近"三农"需求,开发出更多面向农业和农民的证券期货产品.
此前有媒体报导称,目前四家期货交易所都在积极筹备新品种,除了已被市场熟知的国债、期权、原油、白银、焦煤、玻璃、菜粕、菜籽,甚至还有土豆和鸡蛋.
**正努力研究农产品期权**
刘兴强同时表示,大商所正在努力研究农产品期权;而生猪期货品种尚无推出时间表.
"如果农产品期权这个新工具推出以后,对很多小微企业,很多农户,对他们利用期货市场来控制风险,增加收益提供了新途径."他说.
他去年7月就曾透露,大商所希望推出期权交易,并将努力推动期权市场.
针对已经讨论多年的生猪期货,刘兴强透露,希望尽快推出这个品种,但是生猪期货对包括检疫、交割、技术问题等方面相对要求较高,未来最终推出时间,要视制度认可程度等情况而定.
大商所目前上市交易的有玉米、大豆、豆粕等共计九个期货品种.2011年该交易所期货成交量和成交额分别达5.78亿手和33.75万亿元.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
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