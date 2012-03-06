〔路透调查〕韩央行周四料按兵不动,预计年内利率调整的看法降温

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
事项:韩国央行政策利率会议
时间:3月8日,0100GMT左右公布决议
调查结果:受访15位分析师全部预计本次会议维持利率不变
路透调查预估:
路透调查访问的15位分析师预计韩国央行周四将维持政策利率KROCRT=ECI在3.25%不变,连续第九个月利率持稳,因经济成长和通胀均具不确定性.
预计韩国央行将在今年剩余时间维持利率不变的分析师多于上月调查,而预计会上调或下调利率的分析师人数都减少.
接受未来政策方向预估调查的14位分析师中,六人预计今年利率不会变化,五人预计下次利率调整是加息,而剩余三人预计会是降息.上个月有17位分析师接受访问,其中五人预计今年利率无变化.
浏览上月路透调查结果,请点选[ID:nST0504415]
观察重点:
- 2月消费者物价指数(CPI)较上年同期涨3.1%,为14个月低点,1月为3.4%,但油价上涨让通胀前景蒙阴.
- 自2010年8月至今,韩国各月CPI同比增幅都未降至央行3%的目标以下,不过该央行还有一个2-4%的可接受区间.
- 韩国央行对消费者进行调查显示,未来12个月通胀率预期中值下滑,但仍高居4%.1月为4.1%.
- 2月出口和1月工业产出数据在1月央行会议之后公布,两数据均胜于市场预期,缓解了经济增长迅速放缓的担忧,但全球经济前景依然黯淡.
- 韩国上周公布的采购经理人指数(PMI)显示,2月制造业活动七个月来首度扩张,也令央行在经济展望上有了更多余地.(完)
--编译 田建华/程琳;审校 李爽
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开